Sommarens fem bästa uteserveringar

Foto: Pressbild

Oaxen Slip: Sista sommaren för Djurgårdens pärla

Under varma vår- och sommardagar brukar en behaglig doft av tjära smyga in över uteserveringen till Oaxen Slip. Det för tankarna till det båtvarv som en gång låg just där, ett stenkast från Skansen, och blickade ut över Saltsjöns glitter. I år blir det sista sommaren för ”Slipen” och den tvåstjärniga systerkrogen Oaxen Krog – detta då Agnes Green och Magnus Ek säljer sitt livsverk till årsskiftet. Så passa på att njuta havsluft och bistrons rustikt vackra och nynordiska mat parad med en särskilt finmejslad vinlista, som har guldkorn både på flaska och per glas.

Beckholmsvägen 26