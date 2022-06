”Jag lever värsta borgerliga livet”

Jag skriver varje dag. Eftersom att jag har barn och förskola som inte tar hänsyn till framgångar är mitt fönster att vara kreativ vardagar halv nio till fem. Det går inte att sitta och vänta på någon inspiration. När jag åkte till Cannes sa min tjej: ”Kör hårt och fira men på måndag ska du lämna på förskolan”.

När du är kulturarbetare är det nästan som att du inte kan ”kultura” dig på fritiden. Om du är knarklangare kan du inte knarka själv så att säga: ”Don’t get high on your own supply”. Det gör mina helger nästan kulturfria.