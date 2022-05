Det senaste decenniet har hiphopgenrens snäva mansroll utvidgats, och Drake lyfts ofta som ett tydligt exempel. Sedan genombrottet har han setts som den emotionella rapparen – en sorts hiphopvärldens Proust, som älskar sin mamma och har nära till svartsjuka.

Samtidigt har Drakes privatliv ofta blivit föremål för diskussion. Han har kritiserats för att ägna sig åt grooming-liknande beteende online och för att ha relationer med stora åldersskillnader. Inget olagligt, men saker som på modern svenska brukar beskrivas med svepande termer som ”gråzonsbeteende”.

I takt med att Drakes kändisskap vuxit har den allmänna synen på nära relationer förändrats. Mycket av det som vid hans genombrott sågs som gulligt – att han var misstänksam, på gränsen till kontrollerande – betraktas i dag med kritisk blick. Dessutom anklagas han för att ha en förlegad kvinnosyn, eftersom hans respekt villkoras med krav på kyskhet. I låttexterna uttrycker han ofta en nostalgisk längtan till den tid då kvinnor var mer dygdiga: ”Now all I’m left with is hoes from reality shows”. (Den strikta sexualmoralen verkar dock inte gälla honom själv.)

Det är lockande att raljera över Drakes dubbelmoral, men hans musik är en träffande tonsättning av den digitala sexuella revolutionen. Att ha flera parallella relationer är inte bara enklare än någonsin, det ses som något progressivt. Men den andra sidan av myntet – känslan av utbytbarhet, tomhet, och svartsjuka – finns förstås kvar. I sin musik har Drake alltid kanaliserat detta: de dubbla, motstridiga känslor som uppstår på den moderna kärleksmarknaden. Nu tycks detta vara en alltmer snårig sak att skildra. Särskilt om man är kille och vill undvika att stämplas som bakåtsträvare. Inte konstigt att Drake tar till fantasy-kortet.