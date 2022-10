För alla som följer tv-serien Borgen kan det som händer just nu i dansk politik kännas lite väl bekant. I Danmark har nämligen avhoppade partiledare bildat ett nytt mittenparti, som i det stundande valet hotar Socialdemokraternas seger. Mette Frederiksen har sen minkskandalen under pandemin, en skandal som kallats den värsta politiska skandalen i Danmarks historia, fått hård kritik. Att hon tvingas utlysa val just nu, när hennes förtroendesiffror är i botten, kan ändra hela det politiska läget i landet.

På en kvart får du veta hur mycket Borgen dansk politik verkligen är – och vad som står på spel när landet går till val i morgon.

Efter reklamen visas:

Danska valet: helt nya partier, en järnlady och ett tv-manus

