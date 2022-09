”Civilsamhället krossat – oerhört allvarligt”

Från Rysslands näst största metropol S:t Petersburg i väst till staden Jakutsk i östra Sibirien med 300 000 innevånare fortsätter protesterna mot den beordrade mobiliseringen till kriget i Ukraina att sprida sig.

Enligt den Washington-baserade tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, noterades protestyttringar på 35 platser i söndags och på minst tio ställen under måndagen, vilket framgår av en karta från ISW.