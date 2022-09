Höstens 8 kulturmåsten i New York

– Donald Judd ogillade att kallas minimalist, upplyser guiden under rundvandringen i konstnären Donald Judds ateljéhem. Ordet är bannlyst här. Men det är svårt att inte använda just den termen för mannen som skapade så strama verk med en sådan symmetrisk totalprecision. Judds namn är närmast synonymt med begreppet ”less is more”, hans oeuvre är dock lika gränslöst komplext som han själv var mångfacetterad. Han fyllde sitt ljusa, spatiösa hem i Soho med egenhändigt ritade möbler och sinnrika designlösningar. Hemliga gömställen för barnen, ett matbord som sväljer hela porslinssamlingen. Sällskapsrummen skvallrar om långsittningar med vännerna. Bland dem Dan Flavin som förärade Judd en av sina neonskulpturer, vilken blevsovrummets enda utsmyckning. Det är ett voyeuristiskt nöje att vandra genom icke-maximalistens boning.

101 Spring Street, juddfoundation.org