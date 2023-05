Det tidiga 00-talets digitala revolution är i full färd med att filmatiseras. SVT har beställt en dramatisering av historien om fildelningssajten The Pirate Bay. På Netflix berättas historien om Spotify (”The playlist”). Samtidigt släpps filmer om Tetris och Super Mario Bros, HBO storsatsar på spelserien ”The last of us”. För en tidig 80-talist och lifelong gamer som undertecknad är det svårt att inte känna sig träffad av samtiden. Det är fenomen från min barndom och ungdom som står i fokus. Det är mina generationskamrater som fiktionaliseras.