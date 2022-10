New York-börsen hade en betydligt tyngre handelsdag efter breda lyft under tisdagen. Inget av de tre ledande indexen var på plus när onsdagens handel avslutades.

Flera teknikjättar föll tungt efter att ha presenterat svagare kvartalsrapporter än väntat under tisdagen. Googles moderbolag Alphabet tappade drygt 9 procent och Microsoft sjönk 7,7 procent.