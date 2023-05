Gör en presentation på bara ett par sekunder

Skriv bra instruktioner

Hur bra resultat man kan få av AI-tjänster handlar såklart om teknikens begränsningar. Men en viktig del är vilka instruktioner som AI:n får, vilket på engelska kallas för prompting. På nätet finns flera guider i hur man kan skriva bättre prompts, till exempel learnprompting.org.

Några generella tips att ha med sig är att förse med AI:n med bakgrundsinformation som är relevant, till exempel för vilket syfte en text skrivs. Tydliga och specifika instruktioner med detaljer är också att rekommendera. Ett annat tips är att be om flera svar, till exempel tio stycken. Är du mer nöjd med två av dem kan du be AI:n generera tio svar till, men i samma stil som de två du gillade mest. Det går också att be AI:n anta en specifik roll, till exempel inleda en prompt med ”Du är en världsledande professor i företagsekonomi”. Slutligen kan man använda AI för att instruera AI – be till exempel Chat GPT skriva en prompt till Midjourney.