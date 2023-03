Veleska och Nadja har startat ett spelföretag

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

Både Nadja och Veleska gillar att spela spel, att rita och att skapa. För ett halvår sedan startade de därför ett spelföretag tillsammans – Bloodmoon studios.

– Vi ville ha något tema med rymden och himlen. Sedan såg vi en bild på en blodmåne och tyckte att det såg coolt ut, berättar Nadja.

Just nu håller de på att skapa ett skräckspel som de har döpt till ”Lunaria: the war of clones”. Det handlar om en tjej som växer upp under andra världskriget.

Spelets huvudkaraktär heter Audrey Moonmore. Hon växte upp under andra världskriget, i London, Storbritannien. Nu när hon är tolv år har kriget nyss tagit slut. Då tas hon tillbaka till sin gamla fantasivärld – och fastnar där. Spelet går ut på att hon ska lösa kriget för att ta sig ut. Passar för barn som är 13 år och uppåt. Foto: Ari Luostarinen Stäng Spelets huvudkaraktär heter Audrey Moonmore. Hon växte upp under andra världskriget, i London, Storbritannien. Nu när hon är tolv år har kriget nyss tagit slut. Då tas hon tillbaka till sin gamla fantasivärld – och fastnar där. Spelet går ut på att hon ska lösa kriget för att ta sig ut. Passar för barn som är 13 år och uppåt. Foto: Ari Luostarinen

Att göra en ny karaktär tar ungefär tre, fyra veckor, berättar Veleska.

– Vi brainstormar grundidén för karaktären, sedan börjar jag rita och experimentera. Därefter kanske jag ändrar lite. När jag gillar karaktären ritar jag den ur tre vinklar, säger Veleska.

Nadja tillägger:

– Med tanke på hur unga vi är, kommer det nog ta väldigt lång tid innan vi kan lansera spelet. Men vi hoppas inom sex år.