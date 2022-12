The Met utsatt för cyberattack

New York-operan Metropolitans datasystem är utslaget efter en cyberattack. Mer än tre dagar efter attacken ligger operans webbsida fortfarande nere liksom biljettförsäljningen, skriver New York Times. Metropolitan kommer nu att börja sälja vissa biljetter via Lincoln Center för att nå ut.

Hittills har alla föreställningar givits som planerat men attacken drabbar operan under vanligtvis viktiga försäljningsdagar. Inför jul och nyår brukar Metropolitan så här års sälja biljetter för motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor dagligen, och enligt operachefen Peter Gelb kan det dröja innan det egna biljettsystemet fungerar som det ska igen. Han vädjar till publiken att ha tålamod.