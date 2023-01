Paul McCartneys dotter, Mary McCartney, har regisserat en ny dokumentär, ”If these walls could sing”, om Abbey Road, den legendariska studion där band som The Beatles, Led Zeppelin, Elton John och Oasis har spelat in. Flera av artisterna deltar också i dokumentären.

”Jag har en personlig koppling till studion, Jag växte upp här eftersom vi bodde i närheten”, säger Mary McCartney till AFP.