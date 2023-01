Hjälp med läppstiftet

Skönhetsjätten L’Oréal visar upp ett hjälpmedel för personer med begränsad funktion i armarna för att applicera läppstift. Hapta kallas produkten som inkluderar en så kallad gimbal, en mekanisk lösning för att hålla exempelvis kameror stabilt i nivå med horisonten. Läppstiftet fästs på en arm och den funktionshindrade kan med mekanismen få läppstiftet på plats. En prototyp har visats upp på CES, med en planerad lansering vid slutet av året, skriver prylmagasinet Engadget.

Amazon’s flying indoor security camera (first look)

youtu.be

Den flygande säkerhetskameran

Jeff Bezos e-handelsmastodont Amazon har länge försökt bryta sig in i hemelektronikbranschen, med varierande resultat. Senaste försöket är en flygande säkerhetskamera som kan användas inomhus. ”Ring Always Home Cam” som visas upp på CES ska flyga runt i ditt hem och bevaka fönster, dörrar och andra säkerhetsdetaljer från alla möjliga vinklar i realtid och larma om någonting är fel. Systemet är inte ute på marknaden ännu, enligt tekniktidningen The Verge.