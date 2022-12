Pelés läkare: Läget är stabilt

Pelé, som lades in på sjukhus den här veckan mitt under pågående cancerbehandlingar, ”har haft ett bra svar på vården utan att den kliniska bilden förvärrats under de senaste 24 timmarna”, säger läkare vid Albert Einstein-sjukhuset i São Paulo i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AFP.

Även Pelé själv menar att hans nuvarande hälsotillstånd är stabilt.