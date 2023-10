En man i 25-årsåldern häktades på tisdagen misstänkt för våldtäkt, rapporterar Norrbottens Kuriren.

Mannen misstänks ha våldtagit en kvinna under en halloween-fest utanför Boden under natten mot söndagen, skriver tidningen. Kvinnan polisanmälde händelsen på söndagsmorgonen och senare under dagen greps mannen.