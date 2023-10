”Hotet om nya attacker mot svenskar stort”

BRYSSEL Platser där svenskar träffas i Bryssel kommer under tisdagen att skyddas av belgisk polis, meddelade Belgiens premiärminister Alexander De Croo under en presskonferens tidigt på tisdagsmorgonen.



Även andra ”känsliga” platser i huvudstaden kommer att bevakas särskilt, och polisnärvaron på Bryssels gator kommer att vara kraftigt förstärkt, sade han.



Premiärminister De Croo hade tillbringat natten i ett nationellt kriscenter där polis, säkerhetstjänst och särskilda anti-terrorbrigader samlats i hast efter kvällens terrorattentat.

Han preciserade inte vilka platser där svenskar i Bryssel samlas som skulle bevakas. Men det kan handla om exempelvis den Svenska kyrkan, den svenska EU-representationen och det svenska ambassadsresidenset, som är de tre svensk-anknutna platser SvD:s Brysselkorrespondent snabbt kan räkna upp. De ligger alla tre på platser där mycket människor rör sig under dagen, i eller i närheten av stadens EU-kvarter.



Europaskolorna, alltså skolor i Bryssel där barn till svenska och andra diplomater och tjänstemän knutna till EU-institutionerna ska enligt tidigare uppgifter vara stängda under tisdagen och skolbarnen hållas hemma.



Alexander De Croo bekräftade också på presskonferensen några av de uppgifter som cirkulerat i medier och poliskommunikéer sedan den dödliga attacken mot svenskar på måndagskvällen.



Den misstänkte förövaren kommer från Tunisien och uppehöll sig illegalt i Belgien efter att ha fått avslag på asylansökan.



– Denna man attackerade två svenskar och dödade dem med ett krigsvapen, sade De Croo.



Eftersom förövaren fortfarande är på flykt är den högsta hotnivån för terrordåd, nivå 4, fortfarande utlyst för hela den belgiska huvudstaden. Nivå fyra innebär att det vilar ett ”verkligt och överhängande hot” om nya attentat över staden.



Premiärministern tackade också fotbollssupportrarna inne i Roi Baudouin-stadion, där Sverige spelade mot Belgien på måndagskvällen, innan matchen avbröts efter halvlek, för att de hållit sig lugna. Under flera timmar fick de inte lämna stadion.



– Jag skulle också vilja uttrycka min totala beundran för de många fotbollssupportrar som väntade igår under stor disciplin, i en stund med många frågor och stor osäkerhet. Och som gjorde det lugnt, och som också evakuerade stadion lugnt.