Stora delar av befolkningen på Afrikas horn – Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia och Somaliland – befinner sig återigen på randen till svält. Långvarig torka som tilltagit under våren i kombination med omfattande gräshoppsangrepp på grödorna är utlösande orsaker till den stundande krisen. FN:s livsmedelsprogram uppskattade i början av året att närmare 17 miljoner människor där lever under akut livsmedelsosäkerhet. Det är en siffra som förväntas stiga med ytterligare tre miljoner till hösten. Den 2 augusti deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att liv och hälsa för flera miljoner nu är i fara. Krisen aktualiserar ånyo den sedan länge omtvistade frågan i vilken utsträckning svält kan skyllas på väderrelaterad missväxt respektive på politiska och sociala missförhållanden.