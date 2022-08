Fem givna matstopp vid Mälaren

Hemtrevlig gastronomi: Skalla Bord

”Välkommen hem till oss!” säger Gustav Öhman om sin hyllade krog Skalla Bord i Mariefred. För mycket riktigt håller det unika krogkonceptet till hemma i den kreativa kockens radhus invid Mälaren. Den lilla restaurangen rymmer upp till åtta personer och anpassar sig efter vad rådande säsong har att erbjuda. Små panerade fiskar serverade i ängssyrablad eller rå rimmad abborre med inlagd tomat, ramslök och varmt brynt smör är exempel på välkomponerade rätter som kan presenteras under kvällen.

Skalla hamnväg 9E, Mariefred

Foto: Pressbild

Smak av Medelhavet: Poppy’s på Görvälns slott

I början av sommaren slog boutiquehotellet Görvälns slott upp dörrarna till sin nya utomhusrestaurang, Poppy’s. Här slår vi oss ner under taklampor, bland palmer och över 100 färgglada prydnadskuddar. Precis intill ligger köket där kockarna grillar fisk över öppen eld och bakar eget flatbread i pizzaugnen. Spanien, Frankrike och Italien möter Sverige i den nya krogen och på andra sidan slottet väntar ytterligare Medelhavskänsla. Här kan man nämligen slå sig ner på Cavakullen, beställa in ett glas mousserande, något litet från barmenyn och se kvällssolen glittra i Mälaren. Från slutet av augusti förflyttas serveringen till Galleriet – hotellets krog som är en mix av just konstgalleri och restaurang. Här kan vi spana på konsten samtidigt som vi njuter av den kreativa menyn med stort fokus på råvaror.

Görvälnsvägen, Järfälla