Under sex månaders tid misstänks mannen ha smugglat in 47 människor olovligt i Sverige via Polenfärjan till Verköhamnen i Karlskrona. Nu åtalas mannen för grov människosmuggling, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Totalt rör det sig om tolv tillfällen där mannen har fört in utländska medborgare – mot ersättning – i landet. Enligt tv-kanalen har mannen tjänat stora belopp på människosmugglingen.