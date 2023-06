Joe Biden är för gammal för att ställa upp i nästa års presidentval, men han är fortfarande Demokraternas bästa hopp om att behålla Vita huset. Så sammanfattar Sarah Baxter i brittiska New Statesman läget inför det presidentval som äger rum i november nästa år. Det är så situationen uppfattas av de flesta kommentatorer som inte har en partipolitisk agenda, men också av de vänner jag möter under några majveckor i Washington DC och New York.