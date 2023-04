Norge begraver utsläpp – 2,6 km under havsbotten

Norge har dragit in biljoner på olja. Nu vill landet tjäna pengar på att begrava koldioxid djupt ned i berggrunden. Frågan är om tekniken är redo för den storskaliga utrullning som FN:s klimatmål kräver?

BERGEN. Det går gäss på Hjeltefjorden. Vårsnön fläckar de svarta klipporna, och i fjärran skymtar ljusblå fjäll.

På en blåsig byggarbetsplats vid strandkanten, en knapp timmes bilfärd från Bergen, pågår febril aktivitet.

Anläggningschefen Karl Inge Ulveseth pekar på en rad enorma cisterner som ligger uppradade i väntan på att resas.

– Här är de, våra termosar.

Det är i dessa torn som koldioxid, nedkyld och i flytande form, ska förvaras innan den skickas ut via en ledning tio mil ut i Nordsjön – och därefter pumpas ned 2,6 kilometer under havsbottnen.

– Vi begraver koldioxiden, helt enkelt. Om vi ska klara tvågradermålet måste vi göra något med utsläppen i atmosfären. Och detta är ju ett bidrag, säger han.

Klimatsprånget Del 1: Kan koldioxiden tämjas?

Nästa del: Storsyndarnas omvändelse. Omställningen går in i en ny fas. I en serie reportage undersöker SvD det som beskrivs som ett förestående klimatsprång. Är tekniken, samhället och människorna redo för en högre växel på resan mot ett fossilfritt samhälle?



Karl Inge och kollegorna på den vindpinade kajen har världens ögon på sig.

Om tekniken de jobbar med fungerar – och går att skala upp snabbt – kan det förändra spelplanen i kampen mot klimatförändringarna.

Men många hinder kvarstår.

Ett lurar djupt under havsbotten, och har – bokstavligen – potentialen att orsaka pyspunka för hela projektet.

Karl Inge Ulveseth framför de cisterner som ska förvara koldioxiden. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det gick ett sus av lättnad genom lokalerna, en lördagskväll i december 2015 i Paris, när det började stå klart att en global överenskommelse om klimatet fanns inom räckhåll.

Vanligtvis återhållsamma politiker och diplomater hurrade, skrattade och höjde armarna i skyn när avtalet var klart. Världen hade kommit överens om att hålla ökningen av jordens temperatur till långt under två grader – och göra ansträngningar för att begränsa den till under 1,5 grader.

En marsdag drygt sju år senare var tonläget bistrare, när FN:s klimatpanel kallade till presskonferens.

Enligt sammanfattningen av forskningsläget har världen redan blivit 1,1 grader varmare. Runt år 2030 kommer 1,5 grader passeras om inte utsläppen minskar kraftigt de närmsta åren.

Och de löften som världens länder hittills gett om utsläppsminskningar räcker inte, enligt panelen.

Men IPCC:s rapport innehåller också ljusglimtar. Det går att klara klimatmålen – om världen agerar nu. Och en av teknikerna som i så fall behövs är den som Karl Inge Ulveseth jobbar med vid norska kusten.

Den kallas för CCS, en förkortning för Carbon Capture and Storage – infångning och lagring av koldioxid.





Koldioxiden avskiljs

och komprimeras

så att den blir flytande. Med skepp transporteras den

till mellanlagringen utanför

Bergen i Norge. Från mellanlagringen pumpas

den ned via en ledning till en

brunn på havsbottnen.

Brunnen ligger omkring

100 km utanför Norges kust. Koldioxiden injiceras i en

reservoar som ligger 2 600

meter under havsbottnen. Sista steget är ett poröst

berglager, där koldioxiden

kan sprida sig. Ovanpå behövs ett tätare

berglager, ett så kallat takberg,

som hindrar koldioxiden

från att stiga uppåt. En stor del av koldioxiden

omsluts av vatten och stannar

kvar i berggrundens porer i

form av orörliga koldioxiddroppar.

En del av koldioxiden löses

upp i det salta grundvattnet,

vilket gör att vattnets kemiska

struktur ändrar sig.

Till slut mineraliseras

en del av koldioxiden

och blir till sten.

Enligt FN:s klimatpanel kan upp till 1 000 miljarder ton koldioxid begravas i berggrunden med hjälp av CCS. Med nuvarande utsläppsnivåer motsvarar det världens samlade koldioxidutsläpp under 27 år.

Om tekniken används för att fånga in utsläpp från växtlighet, till exempel skogsrester som eldas upp i kraftvärmeverk, kallas den BECCS, eller bio-CCS, och kan bidra till negativa utsläpp, där mer koldioxid än vad som släpps ut fångas in.

CCS-tekniken fungerar. Men den står inför en lång rad utmaningar – både tekniska och ekonomiska – för att kunna skalas upp, enligt FN:s klimatpanel.

Men det som låter enkelt är fortfarande en dyr och relativt outvecklad process. Frågan är hur mycket den kan skalas upp för att få verklig betydelse?

– Här ska skeppen lägga till, säger Karl Inge Ulveseth och visar den nybyggda kajen, där stora stenar ligger prydligt staplade.

Att transportera nedkyld koldioxid i flytande form kräver specialdesignade lastfartyg, och de byggs just nu på ett varv i Kina.

Det är mycket som behöver bli klart den närmsta tiden.

Projektet som erbjuder både transport och lagring av koldioxid under havsbottnen heter Northern Lights, och ägs gemensamt av tre olje- och gasbolag: Equinor, Shell och Total Energies.

Nästa år är det tänkt att anläggningen ska öppna, med en kapacitet att lagra 1,5 miljoner ton koldioxid per år.

Det är tre gånger så mycket som inrikesflyget i Sverige brukar släppa ut per år – men bara en tiondel av utsläppen som orsakas av den svenska vägtrafiken.

Nästa steg är att utöka lagringen till fem miljoner ton per år. Men ännu har inga beslut fattats.

– Hur mycket vi kan expandera beror på hur många kunder vi får, säger Christian Buch Hansen, kommunikationsansvarig för Northern Lights-projektet.

Tre kontrakt är hittills offentliga: det nederländska gödselföretaget Yara, avfallsenergianläggningen Celsio i Oslo och Heidelberg Materials i Brevik i Norge.

– Men vi förväntar oss en ökad efterfrågan, i takt med att EU:s utsläppshandel gör det dyrare att släppa ut koldioxid, säger Christian Buch Hansen.

Han vill inte gå in på exakt vad det kostar att fånga in ett ton koldioxid i dagsläget, men säger att det är lite dyrare än vad det kostar att släppa ut koldioxid inom EU:s utsläppshandel, där priset närmar sig 100 euro per ton.

Flera företag i Sverige, som Heidelberg Materials i Slite, Preem i Lysekil och kraftvärmeverket Stockholm Exergi, är potentiella kunder även om inga avtal ännu offentliggjorts.

Men på senare år har Northern Lights fått konkurrens. I mars invigde den danske kronprinsen Frederik projektet Greensand, Danmarks första lagringsprojekt för CCS.

Flera anläggningar planeras också i Nederländerna och i Storbritannien.

Karl Inge Ulveseth på kajen där koldioxiden från skeppen ska överföras till cisternerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Stäng Karl Inge Ulveseth på kajen där koldioxiden från skeppen ska överföras till cisternerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Karl Inge Ulveseth visar ledningen som ska transportera ut koldioxiden tio mil ut i Nordsjön, och sedan via en brunn pumpas djupt ner under havsbottnen.

Verksamheten kan byggas ut rejält, säger han.

– Men i så fall krävs fler lastfartyg, och en ny kajanläggning, och det är stora investeringar.

För att CCS-tekniken ska kunna växa i den takt som behövs globalt för att bromsa klimatförändringarna är det framförallt en sak som måste till, enligt Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.

– Det behövs ekonomiska styrmedel som är tillräckligt kraftfulla. Att släppa ut koldioxid måste bli dyrare helt enkelt, annars finns ingen efterfrågan för CCS, säger han.

Det finns planer på att utöka lagringen av koldioxid till fem miljoner ton per år, men ännu har inga beslut fattats. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Stäng Det finns planer på att utöka lagringen av koldioxid till fem miljoner ton per år, men ännu har inga beslut fattats. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Att tekniken fungerar är visat sedan länge, enligt Filip Johnsson.

I Norge har olje- och gasbolaget Equinor fångat in koldioxid från oljefältet Sleipners gasproduktion sedan mitten av 1990-talet.

Enligt Equinor själva fångas en miljon ton koldioxid in och begravs i oljefältet varje år.

– Men de har haft en del motgångar, så det är oklart exakt hur mycket som fångats in. Men att CCS fungerar har de ju bevisat, säger Filip Johnsson.

Samtidigt har världens största CCS-anläggning i nordvästra Australien haft stora tekniska problem. Gorgon, som ägs av olje- och gasbolagen Chevron, Shell och Exxonmobile, har som mål att fånga in motsvarande 80 procent av utsläppen från den naturgas som produceras på anläggningen, men ännu är det långt dit.

– Lagringen har inte blivit som de tänkt sig, säger Filip Johnson.

Ett problem som kan uppstå med CCS-tekniken är att man kan felbedöma vilket tryck som behövs för att pumpa in den i berggrunden, och de har haft sådana problem i Australien, enligt Filip Johnson.

En annan sak som kan gå fel är om berggrunden för lagringen inte har de egenskaper som krävs.

– Kring olje- och gasfält är kunskapen om berggrunden detaljerad, men för att avgöra potentialen på fler ställen i världen behövs mer detaljerade geologiska kartläggningar. Och de är ganska dyra att utföra, säger han.

Så mycket skulle tekniken kunna reducera CO2-utsläppen till år 2050, enligt energiorganet IEA. Stäng Så mycket skulle tekniken kunna reducera CO2-utsläppen till år 2050, enligt energiorganet IEA.

Att begrava enorma mängder koldioxid under havsbottnen är inte riskfritt.

Om stora mängder av växthusgasen läcker ut kan det få konsekvenser för den lokala havsmiljön med försurning som påverkar ekosystemen, enligt en studie i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

FN:s klimatpanel, som har utrett risken för att läckage skulle kunna uppstå, bedömer dock faran som liten.

Auli Niemi håller med. Hon är professor vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och forskar om koldioxidlagring.

– Sannolikheten bedöms som liten att läckage kan uppstå – förutsatt att man valt en bra och väl undersökt lagringsplats, säger hon.

För att kunna begrava koldioxid i berggrunden krävs särskilda geologiska förutsättningar, säger Auli Niemi.

– Det måste finnas ett poröst och genomsläppligt berglager, där koldioxiden kan lagras. Ovanpå behövs ett tätare berglager, ett så kallat takberg, som hindrar koldioxiden från att stiga uppåt.

Enligt Auli Niemi kommer lagringsplatserna att övervakas, bland annat för att möjliga läckor snabbt ska kunna upptäckas och lagas.

– Det finns olika tekniker att åtgärda läckage. Man kan till exempel injicera tätningsmedel för att täta läckan lokalt, eller sänka trycket, säger hon.

Sverige skulle också kunna lagra utsläpp, men vi ligger långt efter våra grannländer.

Enligt SGU, Statens geologiska undersökningar, finns berggrund som är lämplig främst i sydöstra Östersjön utanför Gotland och i sydvästra Skåne. Strax innan jul fick myndigheten också ett regeringsuppdrag om att utreda fler möjliga platser för koldioxidlagring i Sverige.

Potentialen för lagring är stor i hela Norden. Enligt SGU har de bäst lämpade platserna tillsammans en lagringskapacitet på mer än 86 miljarder ton koldioxid.

Det innebär att Norden, med samma utsläppstakt som i dag, teoretiskt skulle kunna lagra mer än 500 års utsläpp av koldioxid inom den nordiska regionen.

Att Norge och Danmark ligger så pass långt fram inom CCS beror på att de redan har en stor olje- och gasindustri som är drivande i utvecklingen av tekniken, säger Filip Johnsson.

Han ser viss ironi i det, och berättar om en intervju han sett med en norsk minister som ”med darrande röst pratade om hur vi måste tänka på de kommande generationerna, och därför satsa på CCS”.

– Det är förstås bra att Norge driver på den här teknikutvecklingen, men på sikt bör de ju också, för sin egen trovärdighets skull, börja titta på att fasa ut den egna produktionen av fossila bränslen, säger han.

Christian Buch Hansen på Northern Lights är inte omedveten om den kritiken. Han påpekar att CCS fångar in utsläpp från en lång rad olika industrier.

– Som stål- och cementproduktion och avfallsförbränning, säger han.

Så det här är inte ett försök till ”greenwashing” av olje- och gasindustrin?

– Nej, definitivt inte.

Röret där koldioxiden pumpas ut i ledningen på havsbottnen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Stäng Röret där koldioxiden pumpas ut i ledningen på havsbottnen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

FN: Fler tekniker än CCS för att nå målen Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket koldioxid som CCS behöver fånga in globalt de kommande åren om världen ska klara 1,5-gradersmålet. Det beror också på hur mycket andra tekniker och åtgärder kan bidra till att minska utsläppen. Beräkningar som utgått från 97 av FN:s klimatpanels scenarier kommer fram till att ett medeltal på över åtta miljarder ton koldioxid per år behöver fångas in med hjälp av CCS och Direct Air Capture-teknik fram till år 2100. Plantering av stora mängder träd, att förbättra skogsbruket, återställa våtmarker, och öka markens upptag av koldioxid är några exempel på andra åtgärder som binder in koldioxid som redan finns och behöver öka i framtiden, enligt FN:s klimatpanel. Källor: IPCC, Clean Air Task Force

Enligt det internationella energiorganet IEA:s scenarier skulle CCS kunna bidra med mer än tio procent av utsläppsminskningarna år 2050, och då fånga in runt fyra miljarder ton koldioxid per år.

Utbyggnaden av tekniken har visserligen ökat takten på senare år i världen. Under 2022 fattades ännu fler beslut om utbyggnad och 45 länder har nu planer på att fånga in och lagra koldioxid.

Men om CCS ska hjälpa till att bromsa temperaturökningen måste utbyggnaden gå mycket snabbare.

Enligt IEA:s sammanställning av de CCS-projekt i världen som finns och planeras så kommer bara 300 miljoner ton att fångas in år 2030.

Inom klimatrörelsen finns en hel del kritik mot CCS, då man anser att allt för stor uppmärksamhet på tekniska lösningar tar bort fokus från det som de menar är mest grundläggande: att utsläppen måste minska.

Lili Fuhr på Centre for International Environmental Law. Foto: Pressbild Stäng Lili Fuhr på Centre for International Environmental Law. Foto: Pressbild

– Vi vet vad som behöver göras, men idéerna om CCS-tekniken är en enorm distraktion, säger Lili Fuhr, från Centre for International Environmental Law till brittiska BBC.

Även en del forskare är kritiska.

Stanfordprofessorn Mark Z Jacobson menar till exempel att det är bättre och billigare att ersätta fossil energiproduktion med förnyelsebar energi, som vindkraft, än att investera pengar i olika tekniker för att fånga in koldioxid från luften.

– Det bara förlänger livet på fossilindustrin, skriver han i ett mail till SvD.

Nyligen ifrågasatte 700 forskare CCS-tekniken i ett upprop till brittiska regeringen, och menar att den ännu inte visats fungera i stor skala.

Den brittiske klimatforskaren Kevin Anderson, en av undertecknarna, anser att CCS troligen kan bli betydelsefullt för att minska processutsläppen inom vissa industrier, som cement- och stålproduktion.

Kevin Anderson, klimatforskare och chef för brittiska Tyndall Centre for Climate Research. Foto: Uppsala universitet Stäng Kevin Anderson, klimatforskare och chef för brittiska Tyndall Centre for Climate Research. Foto: Uppsala universitet

– Men med tanke på hur dyr tekniken är, att utbyggnaden också orsakar stora utsläpp, och att CCS hittills levererat skrämmande lite av vad som utlovats, så finns det få, om något, skäl att förorda CCS som en storskalig lösning, skriver han i ett mail till SvD.

Filip Jonsson säger att han förstår invändningarna.

– Men alla åtgärder mot klimatförändringarna behövs. Kostnaden för att använda CCS motsvarar marginalkostnaden för att använda kol. Och finns det ett alternativ till CCS kommer man välja det, folk är inte dumma.

Svensk stålindustri undersökte till exempel länge om CCS var ett alternativ, innan de till slut bestämde sig för att göra stål utan kol med hjälp av vätgas istället, säger Filip Jonsson.

Han menar att CCS ska ses som den sista utvägen, det som man tar till när andra åtgärder och möjligheter är uttömda.

– Vissa sektorer, som cementindustrin, har svårt att hitta andra alternativ för att minska sitt klimatavtryck.

Att CCS av vissa kritiker ses som en ursäkt för att fortsätta som förut är något Filip Jonsson inte riktigt håller med om.

– Det är just därför det behövs styrmedel från politiskt håll, som kan få fler att satsa på klimatvänligare tekniker. Samhället kommer knappast att förbjuda kol, utan det viktiga är att det införs en kraftfull klimatpolitik som gör att det kostar tillräckligt mycket för att CCS ska löna sig, säger han.

Karl Inge Ulveseth har jobbat 40 år inom gas- och oljeindustrin. Nu närmar han sig pensionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Stäng Karl Inge Ulveseth har jobbat 40 år inom gas- och oljeindustrin. Nu närmar han sig pensionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det friskar på vid Hjeltefjorden. Vågorna är höga och mörka.

– Det känns fint att få jobba med det gröna skiftet så här i slutet av karriären, säger Karl Inge Ulveseth och tittar ut över sin byggarbetsplats.

I 40 år har han jobbat inom olje- och gasindustrin, och nu närmar han sig pensionen.

Karl Inge Ulveseth säger att han är stolt över att i många år ”ha kunnat säkra energi till världen”.

– Men nu när vi kan minska utsläppen känns det väldigt bra att kunna göra det med. Att kunna berätta för barn och barnbarn att detta är den nya världen och att vi kan bidra här också.

Olika sätt att fånga in koldioxid CCS står för Carbon Capture and Storage, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från process- och basindustrin. Begreppet CCS används oftast då fossil koldioxid avskiljs. När koldioxiden har ursprung i växtlighet, från till exempel skogsrester som eldas upp i kraftvärmeverk, används begreppen bio-CCS eller BECCS. BECCS är relevant för Sverige då vi har många anläggningar som eldas med biomassa i form av pappers- och massabruk samt kraftvärmeverk. Förutsatt att skogen från vilken skogresterna tagits inte har minskat sitt skogsförråd så har skogen redan sugit upp samma mängd koldioxid som släpps ut när den eldas upp i kraftvärmeverket, och då ger infångning med BECCS netto negativa utsläpp där mer koldioxid fångas in än som släpps ut. DAC står för Direct Air Capture och är en annan teknik för att direkt samla in koldioxid från luften. Källor: Naturvårdsverket och Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.