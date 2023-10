”Hur pass tidigt födda ska vi försöka rädda?”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Fler än 90 procent av alla barn med födelsevikt under 1 000 gram överlever numera i Sverige. I mitten av 1970-talet dog nästan 90 procent av dessa barn. Under åren 2016–2018 var överlevnaden för barn födda i 22:a och 23:e graviditets­veckan 38 respektive 67 procent. Det är en fantastisk utveckling. De flesta barn som föds för tidigt, alltså före vecka 37, utvecklas normalt och blir i stort sett friska. Men alltfler extremt för tidigt födda barn i vecka 22–23 som överlever drabbas av såväl funktions­nedsättning såsom cerebral pares (cp), synnedsättning och neuro­psykologiska funktions­hinder (NPF). Ett av fyra av dessa barn utvecklar autistism­spektrum­tillstånd. Dessutom drabbas 88 procent av dem av astma, njur- och/eller tarmrelaterade problem. Endast 15 av 383 barn födda efter genomsnittligt 23,5 veckor och med en födelsevikt à 565 gram var utan diagnos och kunde betraktas som normal­utvecklade. Detta har rapporterats i aktuella svenska studier under ledning av ögonprofessorn Ann Hellström (Läkar­tidningen 120:22108).