John Lydon, även känd som Johnny Rotten, har det senaste året ondgjort sig över hur hans före detta kollegor i Sex Pistols kört över honom. Bråket om rätten att använda det legendariska punkbandets musik i den här tv-serien eskalerade till en rättsprocess som Lydon gick förlorande ur. Alla andra, inklusive representanter för Sid Vicious dödsbo, var positiva till att låna ut ”God save the queen”, ”Anarchy in the U.K.” och de andra klassiska protestlåtarna till Disney.

Regissören Danny Boyle har medgett att konflikten varit bra reklam för ”Pistol”. I någon mån känns det som ett eko från den tid då bandets manager Malcolm McLaren (1946–2010) medvetet sådde split mellan medlemmarna enligt parollen ”cash from chaos”. Frågan är väl vad den cyniske pr-pionjären hade tyckt om den här ganska gulliga skildringen av London-bandets uppgång och fall på 1970-talet.