Flera svenskar på internationella topplistorna

Musiklandet Sverige fortsätter att leverera. Tidningen Rolling Stone placerar Tove Los ”Dirt femme” på plats 27 på listan över 2022 års bästa album, medan NME utser hennes låt ”No one dies from love” till årets 33:e bästa. Även den brittiska tidningen The Guardian lyfter fram Tove Lo på albumlistan.

På metalfronten har Meshuggah och Ghost gjort stora avtryck internationellt. Den förra hamnar på plats tre på Rolling Stones lista över årets bästa metalalbum, medan Ghost kniper fjärdeplatsen. Tidningen Vulture utser Meshuggas ”Immutable” till årets tionde bästa album.