Expert: "Svårt att se att regeringen håller"

Ytterhögerpartiet Italiens bröder gick som väntat starkast i valet i Italien på söndagen, i linje med de sista opinionsundersökningarna två veckor inför valet, och det ser ut som att Giorgia Meloni blir premiärminister och får bilda regering.

– Vad som är överraskande är att mittenvänstern, med Demokratiska partiet, verkar komma in under 20 procent. Så de verkar ha haft en nedgång i valspurten, och (högerpoulistiska) Lega har också sett en betydande nedgång, säger Piero Garofalo, lektor i Italienska studier vid University of New Hampshire.