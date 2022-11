Lärarbristen: Upp till 25 barn per förskollärare

En förskola måste ha minst en förskollärare som har ansvar för undervisningen, men det finns inga riktlinjer för hur många förskollärare det behöver vara per barngrupp. Och det kan se väldigt olika ut visar en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som SvD tagit del av.

Genomsnittet per kommun varierar mellan sju och 25 barn per heltidstjänst med förskollärarlegitimation. I förskolan arbetar även utbildade barnskötare och personer som saknar utbildning att arbeta med barn. När man till hela personalgruppen gick det i genomsnitt 5,1 barn per heltidstjänst 2021. Störst är bristen på förskollärare i Stockholmsregionen och i Norrlands inland.