Smittan sprids inför cykelklassikern

Den senaste tiden har allt fler inom cykel testat positivt för corona och så sent som i tisdags fick Quickstep-åkaren Tim Declercq dra sig ur Tour de France på grund av ett positivt testresultat.

Tour de France-fältet kommer att testas noggrant under tävlingens gång, som startar med att alla ryttare och medlemmar i stallens stödapparat måste lämna in ett negativt snabbtest två dagar innan första etappen. Ett liknande prov ska också göras under vilodagarna.