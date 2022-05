För många svenskar är det mer än tusen år gamla hjälteeposet ”Beowulf” en litterär blind fläck. Kanske mest känt som en text som man inte ska läsa, om man får tro Woody Allens karaktär Alvy Singer i filmen ”Annie Hall” från 1977, där han uppmanar Annie Hall att absolut inte gå en kurs där man tvingas studera ”Beowulf”; ”Just don't take any course where they make you read Beowulf.”