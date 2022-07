Backstreet Boys är tillbaka – den här gången med en julskiva. Det är första gången som veteranerna i ”pojkbandet” släpper en skiva med enbart jullåtar, skriver Billboard.

På ”A very Backstreet Christmas” finns bland annat tolkningar av ”White Christmas”, ”Silent night” och ”Have yourself a merry little Christmas”, men även helt nya låtar som ”Christmas in New York” och ”Together”.