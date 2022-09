Investmentbolag satsar på bolån

Boräntehöjningarna har haglat efter Riksbankens räntehöjning förra veckan. Storbankernas listpris för rörlig boränta har passerat 4 procent och snitträntan för ett rörligt bolån har mer än fördubblats sedan årsskiftet.

Mitt i denna historiska period av räntehöjningar ger sig Investment AB Spiltan in på marknaden. En ansökan om att få starta en bolånefond har på tisdagen lämnats in till Finansinspektionen, enligt vd Per H Börjesson.