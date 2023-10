”Så börjar det sakta snöa. Solen slocknar. Stjärnorna tändas. Månen går upp. Barfota fortsätter segelsömmaren sin vandring in mot Bergen i Norrige.”

Gud, utklädd till segelsömmare, traskar över havet. Så avslutas den postumt utgivna prologen av det ofullbordade monumentalverk om C J L Almqvists landsflykt vilket Stig Dagerman under sitt sista levnadsår var sysselsatt med. Och så avslutas, tyvärr, därmed författarskapet i stort – i klivet. Tillkomsten av verket under en intensiv vårnatt 1954 får Dagerman att väcka sin fru, den hyllade skådespelerskan Anita Björk, med en bricka te och ”en stämma som skälver av spänning”. Han börjar läsa.