Uppgifter: Spotify får Kina som ny ägare

Den kinesiska staten blir inflytelserika ägare i två av världens största techföretag, Alibaba och Tencent. Detta genom vad som i Kina kallas ”särskilda förvaltningsaktier”, eller ”gyllene aktier”. Det handlar om speciella aktier som ger viktigt inflytande över bolaget, rapporterar Financial Times.

Förra veckan tog en statligt ägd fond över en procent av aktierna i Alibaba – i form av just ”gyllene aktier”. Fonden fick också tillsätta en ledamot i styrelsen. Vad som händer i Tencent är inte helt klart ännu, enligt Financial Times källor pågår förhandlingar om ”gyllene aktier” just nu.