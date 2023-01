Fallfärdig butikskedja har blivit favorit på börsen

Det är en Ikea-konkurrent som i princip varit helt okänd i Sverige. Men under de senaste veckorna har detaljhandelskedjan Bed Bath & Beyond blivit ett av de mest omtalade amerikanska börsbolagen. Anledningen: bolaget har hamnat i blickfånget i samma ”meme-investerar”-kretsar som uppmärksammade Gamestop för två år sedan. Då var det redditforumet Wall Street Bets som hajpade upp dataspelsbutiken Gamestop – påhejade av Elon Musk.

Likheterna med Bed Bath & Beyond är flera. Båda är företag som gått dåligt under en längre tid, och varit väldigt blankade. En annan gemensam nämnare är den kanadensiska investeraren Ryan Cohen, som gick in i Bed Bath & Beyond för drygt ett år sedan. Han har varit en av de största investerarna i Gamestop, och är nu styrelseordförande.