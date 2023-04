Fyra minihotell med extra allt

Bara en kvart västerut ligger Amsterdam. Ändå är tillvaron i den nederländska byn Durgerdam väsensskild. Här intill sjön Ljmeer har De Durgerdam just öppnat ett litet boutiquehotell präglat av stillhet och områdets sjöfartshistoria. De 14 aktsamt inredda rummen och sviterna, utspridda på en gård från 1600-talet, är vackra och bekväma. Naturnära, varma färger ramar in stora, sköna sängar under nakna takbjälkar av ek. Mysiga krypin man vill stanna länge i. De Michelinbelönade kockarna på hotellrestaurangen De Mark kommer dock snart att att locka med välsmakande säsongsmat. Efteråt: en drink i salongen eller en sherry på rummet.