AI-låt av "Drake" och "Weeknd" tas bort

AI-låten ”Heart on my sleeve” som använder digitala avtryck av artisterna Drake och The Weeknds röster, har nu tagits bort från Tiktok, Spotify och Youtube. Beslutet kommer efter påtryckningar från skivbolagsjätten Universal Music som representerar Drake och The Weeknd, enligt The Guardian.

Det var på fredagen i förra veckan som låten ”Heart on my sleeve” lades ut på plattformarna och strax blev viral. Sammanlagt hade den setts mer än 15 miljoner gånger på Tiktok, 275 000 gånger på Youtube samt haft mer än 600 000 spelningar på Spotify.