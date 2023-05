Analys: Stökig rysk reträtt kring Bachmut

Ukraina fortsätter att avancera i området kring staden Bachmut i östra Ukraina, som de senaste månaderna stått under hård beskjutning. Den slutsatsen drar såväl den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Studies of War (ISW) som det brittiska försvarsdepartementet i sina senaste analyser.

Från geolokaliserade bilder från 12 maj syns hur ryska styrkor flyr ukrainskt artilleri runt fyra kilometer nordväst om Bachmut, skriver ISW.