Clark och Fowler i ledning i US Open

Inte heller tredje rundan på Los Angeles Country Club bjöd lika bländande golf som under den inledande dagen.

Det räckte med 69 slag, ett under par, för Wyndham Clark för att ta sig upp i delad ledning på totalt tio under, sida vid landsmannen Rickie Fowler som inledde så spektakulärt med en runda på 62 slag under första dagen.