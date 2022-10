”Vi tappar det direkt från damejeannen”

Gör ni dryck hemma i er moderna självhushållning?

– Ja, det är en central del. Vi gör vin på allt från fläderbär och rödbeta till palsternacka och blåbär. Vi gör även olika slags öl: mjöd, suröl, honungsöl. Och cider, cysa, likörer, vermouth och bitter.

Om du fick dela en flaska med vem du ville – vem och vad?

– Då skulle jag välja renässanskonstnären Benvenuto Cellini. Varför inte under en natt i Colosseums ruiner där han brukade hålla ockulta seanser för att framkalla demoner. Kanske skulle vi dricka något från Barone Ricasoli, familjen hade ju inte uppfunnit chiantin ännu – men gården hade redan under renässansen några hundra år på nacken.

Benvenuto Cellini. Foto: Alamy

Vilken dryck lyfter vilken fest som helst?

– I sommar har vi druckit mycket absint och champagne på Hemingways recept – Death in the Afternoon. Får vem som helst att dansa.

Ge oss en underbar mat- och dryckkombination som inte alla känner till?

– Vodka och rent fett. Upptäckte det under en resa i Ukraina där jag serverades en flaska vodka från frysen och ett jättestort silverfat med tunt skuret grisfett. Underbart!

Har du något husvin?

– Vi har ett som ständigt macererar i köket och som vi tappar direkt från damejeannen. Vi brukar jäsa det på björnbär, rabarber, äpple, röda och svarta vinbär. Men kan också hamna i lite annat beroende på säsong. Smakar lätt och fruktigt, ungefär som beaujolais.

Bästa vinet under 100 kronor på Systembolaget?

– Skulle nog inte köpa något under 100 kronor om jag inte ska koka glögg på det. Men du får ett bra barley wine för under hundringen – som Dugges Ka-Pow!

Anders Rydell Anders Rydell är författare och journalist. Senast aktuell med boken Modern självhushållning.

