Är sexiga Stig-Helmer verkligen realism?

De senaste veckorna har jag haft fullt upp med att redigera min första riktiga beställningspjäs och således har jag nästan uteslutande tänkt på dramatik i olika former. Häromveckan hade samarbetet mellan Malmö dockteater och Malmö Stadsteater, ”The world is full of married men”, nypremiär på Intiman. Jackie Collins roman gestaltad av Barbiedockor med verklighetstrogna, okej ibland överdrivet tilltagna, genitalier – och något av det bästa jag sett på flera år.

Ett genuint tips för alla, men i synnerhet för dem som, precis som jag, tyckte att Barbiefilmen var provocerande dålig (alltså, vi kvinnor mellan 30 och 50 utan barn som ville att filmen skulle tala till oss och inte till dagens tolvåringar). ”The world is full of married men” lyckas gestalta dockleken så som man minns den, mycket tack vare Collins dramatiska volym i berättelsen, som inte alls är olik ett barn som härmar vuxnas sätt att tala. Det är två timmars frosseri av knull, gråzoner, våld och ångest.