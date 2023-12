Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Jacob Mchangama leder The Future of Free Speech Project och även skrivit boken ”Free speech: A history from Socrates to social media”. Han pratar med Mattias Svensson om hur även världens demokratier blivit rädda för det fria ordet och i tilltagande utsträckning vill reglera det.

Enligt Mchangama vilar ropen på inskränkt yttrandefrihet och blasfemilagar på en bristande förståelse för vad yttrandefriheten faktiskt har inneburit, vilken roll den har spelat i fria samhällen. Idag finns många som vill inskränka den för minoriteters skull, men det vore en farlig väg att gå, då det är en rättighet som historiskt utgjort ett viktigt skydd just för samhällets minoriteter.

Dyster trend för yttrandefriheten