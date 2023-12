Bitcoin rusar: ”Blir en kapplöpning”

Kurskollapser, skandaler och ett blytungt rättsfall. Mycket har hänt inom kryptovärlden sedan bitcoin nådde toppnoteringen på nästan 69 000 dollar i november för två år sedan. Förra året föll den största kryptovalutan kraftigt, delvis på grund av börsturbulens och minskad riskaptit hos investerare.

Men under 2023 har bitcoinpriset klättrat uppåt. Uppgången har tilltagit i november, och under måndagen nåddes ett pris på 42 000 dollar – den högsta noteringen på två år. Det får kryptobolag och analytiker att jubla, och flera spår rejäla ökningar under nästa år.