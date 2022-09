Den schweiziske filmregissören Alain Tanner har avlidit, 92 år gammal, rapporterar schweiziska medier.

Tanner, en av Schweiz internationellt mest hyllade och kända regissörer, var under flera årtionden förgrundsgestalt inom landets filmbransch. Född i Genève 1929 debuterade han under sent 1950-tal och inspirerades stort av den nya franska vågen.