De byggde en husvagn på en gödselspridare

En större låda som kunde dras efter en fyrhjuling. Det blev startskottet för killarna bygge. Men de hann bara sova i lådan en natt innan de insåg att den var alldeles för trång, de kunde inte ens sträcka ut benen. Därför började de tänka större. Underredet från en gammal gödselspridare fick bli basen på det som skulle bli en husvagn.

– Från början var tanken att bygga något enkelt, lite snabbt, som vi kunde köra sönder sen. Men ju mer vi byggde, desto mer på riktigt blev det, berättar Viktor.

1/2 Kusinerna Viktor och Anton trivs bra ihop, och är båda intresserade av lantbruk. Foto: Malin Gustavsson 2/2 Husvagnen är utrustad med mikrovågsugn, tv och våningssäng. Foto: Malin Gustavsson

Eftersom de bor en bit ifrån varandra har kusinerna träffats mest under helger och lov. På jullovet, när de hade lite mer tid, hann de både sätta upp reglar, väggar, tak och innertak. Virke och mycket annat material fanns över från tidigare projekt på gården där Viktors farmor, Mait, och hennes man, Christer, bor.

– De har hjälpt oss mycket, de ställer alltid upp! Både med tips på hur man bygger stabilt och med pepp och mat, berättar kusinerna.

Under våren 2022 målade de, fixade lister och andra detaljer så som positionsljus, som gör det mer trafiksäkert när man kör på vägarna. När sommaren kom satte de in all inredning – en våningssäng, bänk och tv.