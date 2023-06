Ukraina tycks gå fram i viktig riktning

”I väst, under anstormning av överlägsna fiendestyrkor, har ryska styrkor retirerat från Pjatychatky på ett organiserat vis”, skriver den inflytelserike och Kremllojale ryske militärbloggaren Rybar på Telegram på måndagsmorgonen, efter att ryska källor försökt tillbakavisa just detta under söndagen.

Pjatychatky ligger på den östra sidan av floden Dnepr, i riktning mot staden Vasylivka. Det utgör därmed ett litet steg framåt på den del av fronten som Ryssland bedöms ha befäst som allra mest, i riktning mot ockuperade Melitopol.