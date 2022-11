Nyaste pizzastället har redan blivit en snackis

– I New York beställer man ofta pizza när man har hemmafest. Sen blir man full och somnar. Dagen efter värmer man upp resterna i ugnen. Vi gör på samma vis och dubbelbakar vår pizza, vilket gör bottnen extra knaprig.

Glyptoteket är ett perfekt utflyktsmål med sin pampiga gröna entré, skulpturer och klassiska konst. Foto: Emma Larsson

När guidebokförlaget Time Out nyligen publicerade sin årliga lista över världens 51 coolaste stadsdelar, hamnade Vesterbro i Köpenhamn på plats 24. Men faktum är att det händer ännu mer i andra delar av staden. Och även om numera köttfria Geranium utnämndes till världens bästa restaurang av World’s 50 Best Restaurants i år, samtidigt som Noma fortsätter att hitta på oväntade saker är det en bit under finkrogsnivå det bubblar mest.

Just deg har blivit en hel rörelse i staden och idag är det svårare att köpa dåligt bröd än bra. Ett av de nyare bagerierna är Coffee Collective-kedjans Collective Bakery, vars signaturbakverk är en citronvåg, gjord på degkanterna som blir över efter croissantbakningen.