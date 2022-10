Svenske Hamlet: Finns en ilska

Minst 154 personer dog under helgens Halloween-firande i Seoul. Hamlet Talje Willoughby, 26 år och från Göteborg, råkade rakt in i kaoset. Knappt två dygn senare har han fortfarande svårt att ta in det som hände.

– Det låg kroppar uppradade överallt. Det var väldigt svårt och tufft att se så många döda. Jag hade aldrig tänkt att jag nånsin i mitt liv skulle behöva se något sådant.