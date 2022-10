En 35-årig man från Motala döms till fyra och ett halvt års fängelse för att ha våldtagit två kvinnor, samt flera fall av inbrott, rapporterar P4 Östergötland.

Mannen har enligt domen på olika sätt tagit sig in i kvinnornas bostäder och sedan våldtagit dem. Han ska även ha spottat på en kvinnorna. I det ena fallet trängde han sig in genom dörren, i det andra fallet tog han sig in via balkongen.