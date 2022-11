Elpriset på 2 kronor efter helgen

Elpriserna under måndagen blir klart lägre än före helgen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. I samtliga elområden landar priserna på just över 2 kronor per kilowattimme för måndagen.

Priserna blir cirka 0:60 till 0:80 kronor lägre jämfört med i fredags. Under helgerna, då förbrukningen normalt är lägre än på vardagar, brukar priserna också vara lägre. Den här helgen gäller det för söndagen, då priserna låg på cirka 1:30 i norra Sverige och uppåt 1:50 i söder. Men i lördags var priserna i södra Sverige faktiskt över 2:50.