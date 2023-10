I Jonas Gardells ”Fjollornas fest” återges den medeltida sagan om en stad så svårt plågad av råttor att borgmästaren utlyst ett pris till den som kan få bukt med dem. In träder en man som spelar flöjt så lockande att alla råttor följer efter honom – rakt ner i floden, där de drunknar.

Men borgmästaren står inte för sitt ord, flöjtisten får ingen betalning. Som hämnd spelar han så vackert att barnen i staden dansar efter honom, hur än deras föräldrar vädjar till dem att sluta. Hypotiserade till dans leds barnen rakt in i ett berg som sluter sig om dem, och där utanför ropar de förtvivlade föräldrarna efter dem – under resten av sina liv.

Sagan börjar lättsamt för att plötsligt mörkna och sluta i absolut svärta, precis som Gardells nya roman. Titeln lovar fest, och det blir det också, för nu ska det handla om en fantastisk, historisk begivenhet. Ännu 1979 är homosexualitet klassat som sjukdom i Sverige. Stigmatiseringen är ofattbar och lägst i rang står de mest feminina bögarna. Men den varma stockholmsnatten den 29 juli 1971 kommer de i massor, i taxi och till fots – 700 deltar i festen på Piperska muren på Kungsholmen. Till vardags heter de Sven och Bjarne och annat trist, men ikväll är de Bettan, Rosa, Susanne och Kajsa-Marie. Natten är deras och Jonas Gardells – hans magiska berättande med humor, värme, konstpauser och kraftfulla betoningar är som gjort för en sannsaga som den här.