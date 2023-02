Ukrainska fotografer visar kriget inifrån

”Ser resten av världen det vi ser?”, frågar sig den ukrainska fotografen Lisa Bukrejeva som arkiverar nyheter från krigets Ukraina i projektet ”Do not look at pain of others”. Hon är en av nio fotografer vars verk nu visas i utställningen ”Invasion” på Centrum för fotografi i Stockholm. Samtliga av de medverkande verkar från Ukraina.

Den 28-åriga fotografen Jana Sidasj är en av dem. Från sitt hem i Lviv berättar hon att beslutet att stanna kvar efter invasionen kändes självklart. Hon ville bidra i kampen på det vis hon kunde.